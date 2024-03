Ação da PM apreende pistolas, rádios, drogas e celulares - Reprodução / @pmerj

Ação da PM apreende pistolas, rádios, drogas e celularesReprodução / @pmerj

Publicado 06/03/2024 12:45

Rio - Oito suspeitos de ligação com o tráfico foram presos durante ação da Polícia Militar, nesta quarta-feira (6), nas comunidades da Baiana e no Complexo do Trio de Ouro, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada. Armas e drogas também foram apreendidos.

De acordo com a corporação, as prisões aconteceram durante patrulhamento de policiais do 21º BPM (São João de Meriti) para a reprimir confrontos gerados por disputa de territórios entre facções rivais.

Ainda segundo a Polícia Militar, ao todo, foram apreendidos quatro pistolas, dois rádios e drogas, além de cinco celulares. A quantidade de entorpecentes não foi divulgada, assim como a identidade dos presos.

O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).