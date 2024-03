Rua das Flores liga a Conde de Bonfim à Santo Afonso - Cleber Mendes / Arquivo / Agência O Dia

Rua das Flores liga a Conde de Bonfim à Santo AfonsoCleber Mendes / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 06/03/2024 14:18 | Atualizado 06/03/2024 16:19

Rio - Um dos pontos de comércio mais tradicionais da Tijuca, na Zona Norte, a Rua das Flores foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (6). A lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro no Diário Oficial.



Localizada no coração da Praça Saens Peña, na Rua Major Ávila, entre os extintos cinemas América e Carioca - onde hoje funcionam uma igreja evangélica e uma farmácia - , a Rua das Flores, criada nos anos 1990, além de reunir dezenas de quiosques de floriculturas, serve de passagem para milhares de pedestres todos os dias que cruzam a Praça Saens Peña até a Rua Santo Afonso.



Em 2016, a Rua das Flores foi tombada pelo município pela sua importância ecológica e cultural. Agora, o espaço foi reconhecido pelo estado, como forma de proteger a tradição do local, preservando o comércio popular de arranjos florais.



"A Rua das Flores merece a devida proteção pela sua importância social, obstando qualquer tentativa de destruição de seu valor cultural para o Estado", justificou o autor do projeto, o deputado Rodrigo Amorim.



Gabriela Neves tem 23 anos e mora na Tijuca desde que nasceu. Ela diz que a Rua das Flores fez parte de sua infância e que ficou feliz com o reconhecimento do espaço como patrimônio.



"Quando eu era criança eu gostava muito de ir para a Saens Peña procurar livros ali na Rua das Flores. Eu sempre fui muito apaixonada por leitura e eu achava mágico aquele lugar em que eu podia procurar histórias novas para ler no meio de tantas flores, tantas cores, tantos cheiros bons", afirma.



Com o tombamento, a via passou a ser preservada em suas características e não pode ser demolida.

Segundo a decisão publicada nesta quarta (6), a partir de agora o Estado deverá apoiar iniciativas que visem à valorização e divulgação no local.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Flávio Almeida