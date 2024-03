Veículo roubado foi abandonado por suspeitos - Divulgação / PM

Publicado 07/03/2024 10:45

Rio - Um troca de tiros entre criminosos e policiais assustou motoristas que passavam pela Linha Vermelha na manhã desta quinta-feira (7). Nas redes sociais, houve relatos apontando que homens armados estariam realizando um arrastão na via.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes do Batalhão de Policiamento e Vias Expressas (BPVE) foram acionados para checar um veículo que circulava de forma suspeita, próximo à entrada da Linha Amarela.



Ainda segundo a corporação, ao serem abordados, os suspeitos disparam contra os policiais, começando uma troca de tiros. O grupo fugiu e deixou o carro, que era roubado, para trás.



Pelas redes sociais, algumas pessoas que ficaram em meio ao fogo cruzado relataram a situação.



"Bandidos agora assaltando na Linha Vermelha, sentido centro. Largamos o carro e atravessamos a pista em sentido contrário. Pouco antes do viaduto do Fundão. Tá difícil demais. Graças a Deus estamos bem, eu e meu marido", escreveu uma mulher.



"Arrastão agora na linha vermelha sentido centro do Rio de Janeiro, altura do complexo da maré. Trânsito completamente parado!", contou um homem.



A polícia disse que após a ação o policiamento foi reforçado na região.