Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciou o início da vacinação para adolescentes de 13 e 14 anos - Leonardo Marchetti / Agência O Dia

Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciou o início da vacinação para adolescentes de 13 e 14 anosLeonardo Marchetti / Agência O Dia

Publicado 07/03/2024 08:40 | Atualizado 07/03/2024 12:31

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou a vacinação contra a dengue para adolescentes de 13 e 14 anos, nesta quinta-feira (7). O imunizante já estava disponível para o grupo de 10, 11 e 12 anos e continuará sendo oferecido para esta faixa etária. Desde o início da vacinação, já foram aplicadas 48 mil doses. Até o momento, o município confirmou quatro mortes pela doença e o estado tem 18 óbitos, além de mais de 100 mil casos prováveis.

Ao DIA, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, disse que a meta é zerar o estoque de imunizantes. Ao todo, o Rio de Janeiro recebeu 140 mil doses da vacina, mas, por ora, foram aplicadas apenas 34,8%. "Essa é uma vacina muito eficaz, que muda a historia natural da doença. A meta é não deixar nenhuma vacina parada em estoque, pois a partir da primeira dose já começa o processo de proteção dessa criança. Após a segunda dose, em cerca de três meses, ela fica completamente protegida para os três sorotipos da dengue", explicou o secretário.

Daniel Soranz ainda relembrou que, com vacina, a febre amarela foi erradicada no Rio de Janeiro, entre 1939 e 1945. "É um sonho que um dia a gente tenha toda a população vacinada, como aconteceu com a febre amarela. A vacinação mudou a história no Rio e espero que, um dia, isso também aconteça para a dengue", contou Soranz, em entrevista no Super Centro Carioca de Botafogo, na Zona Sul.

A vacina está disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária do município, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, que funciona todos os dias, das 8h às 22h. Já o Super Centro Carioca de Campo Grande, na Zona Oeste, no Park Shopping, também funciona diariamente, de acordo com o horário do centro comercial.

Para receber o imunizante, o menor de idade deve estar acompanhado de um responsável e apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento. O esquema vacinal é de duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A faixa etária da campanha foi selecionada pelo Ministério da Saúde por apresentar maior risco de hospitalização pela doença.



O programa prevê a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e a expectativa é vacinar todos os 354 mil dessa faixa etária residentes da cidade, inclusive aqueles que já tiveram dengue. As exceções são gestantes, lactantes, pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida e pessoas com hipersensibilidade aos componentes da vacina.



De acordo com a SMS, quem teve quadro recente de dengue deve aguardar seis meses desde o início dos sintomas para receber o imunizante. Já quem tem sintomas da doença, como febre e dor no corpo, deve buscar atendimento médico e avaliar a possibilidade da vacinação.

Epidemia

Em meio à epidemia de dengue, que acometeu mais de 100 mil pessoas no estado do RJ, é altamente recomendado evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, pneus velhos, piscinas, garrafas, entre outros; limpar lixeiras, ralos, bebedouros de animais e objetos que possam acumular água; não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios ou em outros locais inadequados.

decretou situação de epidemia. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados. No dia 21 de fevereiro, o Governo do Estado do Rio. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinoude saúde pública também por conta dos números de contaminados.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini