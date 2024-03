Secretaria de Estado de Saúde confirmou que o número de mortes por dengue chegou a 18 no Rio de Janeiro - Divulgação / SES

Publicado 07/03/2024 12:22 | Atualizado 07/03/2024 15:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta quinta-feira (7), que subiu para 18 o número de mortes por dengue no estado do Rio. Só nesta quinta, três óbitos foram registrados, sendo dois na capital e um em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Ao todo, mais de 100 mil casos da doença foram contabilizados.

As 18 mortes foram registradas no Rio (4), Resende (3), Barra do Piraí (2). Já os municípios de Itatiaia, Mangaratiba, Cachoeiras de Macacu, Três Rios, Angra dos Reis, Paraty, Rio das Ostras, Petrópolis e Volta Redonda tiveram um óbito cada.

Em nota, a SES explicou sobre o processo de confirmação das mortes. "A investigação inclui entrevistas com profissionais de saúde que atenderam o paciente e com familiares, além de exames realizados em laboratório. Somente após a conclusão de todo o processo, a morte por dengue é confirmada ou descartada", informou a nota.



Febre alta, dor atrás dos olhos, no corpo e nas articulações, mal-estar e manchas vermelhas na pele são os principais sintomas da dengue. Nos primeiros sinais da doença, as pessoas devem procurar atendimento médico para o diagnóstico precoce e a eliminação dos riscos de agravamento.

Procurada, a Prefeitura de Barra do Piraí ainda não se manifestou sobre a nova morte no município.

Epidemia

Em meio à epidemia , que acometeu mais de 100 mil pessoas no estado, é altamente recomendado evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, pneus velhos, piscinas, garrafas, entre outros; limpar lixeiras, ralos, bebedouros de animais e objetos que possam acumular água; não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios ou em outros locais inadequados.

No dia 21 de fevereiro, o Governo do Estado do Rio decretou situação de epidemia. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados.

Mortes por dengue na cidade do Rio

A cidade do Rio de Janeiro registrou, na manhã desta quinta-feira, mais duas mortes por dengue neste ano. Ao DIA, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou que as vítimas são uma jovem de 24 anos, moradora de Campo Grande, na Zona Oeste, e uma idosa de 71 anos, residente de Santa Cruz. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ainda há um óbito em investigação. Ao todo, a capital contabiliza quatro mortes.



Na cidade, já são 500 internações hospitalares e mais de 52 mil notificações da doença. "Nunca, nos dois primeiros meses do ano, tivemos números tão altos. Sempre os maiores meses de incidência são os de abril e maio. Então, sem dúvida alguma, a dengue é uma preocupação", disse o secretário, em entrevista no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, nesta quinta-feira.