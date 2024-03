Islan e a mulher foram presos em São João de Meriti durante ação da Polícia Civil - Divulgação / Polícia Civil

Islan e a mulher foram presos em São João de Meriti durante ação da Polícia CivilDivulgação / Polícia Civil

Publicado 07/03/2024 12:09 | Atualizado 07/03/2024 12:10

Rio - Um homem apontado como o líder do tráfico de drogas do Ceará foi preso, nesta quinta-feira (7), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O criminosos, identificado como Islan Murilo Cassimiro Oliveira, foi localizado durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio e do Ceará.



Segundo a corporação, a mulher do criminoso também foi presa. Socorro Walesca dos Santos Miranda e o marido são investigados pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com eles, os agentes da 64ª DP (São João de Meriti) apreenderam uma motocicleta, nove aparelhos celulares e um tablet.

De acordo com as investigações, Islan integra a maior facção criminosa do estado, Comando Vermelho, e dominava o tráfico de drogas nas cidades de Saboeiro, Jucás e Cariús, todas no centro-sul do Ceará.

A prisão de Murilo é parte da operação “Ártemis”, feita pela Delegacia Municipal de Jucás. Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Os mandados foram cumpridos no Ceará, São Paulo e Rio, onde a dupla foi presa.

Em setembro do ano passado, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que o Rio de Janeiro virou “refúgio para criminosos de outros estados”. A declaração foi feita após uma reunião com representantes do governo federal para definir ações de segurança no RJ. Na ocasião, Castro disse: “Nós temos a total consciência de que, por uma má interpretação da questão da ADPF, o Rio de Janeiro acabou virando um local de refúgio de criminosos de outros estados”, destacou.

ADPF das Favelas, em resposta à qual o Supremo Tribunal Federal (STF) restringiu as operações policiais em comunidades durante a pandemia de Covid. A ADPF a que Castro se referiu é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, mais conhecida como, em resposta à qual o Supremo Tribunal Federal (STF) restringiu as operações policiais em comunidades durante a pandemia de Covid.