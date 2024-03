Vídeo mostra entregador sendo ameaçado pelo PM - Reprodução

Publicado 07/03/2024 14:36 | Atualizado 07/03/2024 15:14

Rio – O estado de saúde de Nilton Ramon Barromeu de Oliveira, o entregador baleado pelo policial militar Roy Martins Cavalcanti , é estável, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira (7). Ele está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte do Rio.

O entregador deu entrada na unidade de saúde nesta segunda-feira (4), quando foi atingido na coxa por Roy após discussão que aconteceu porque a vítima se recusou a entrar no condomínio, localizado na Praça Saiqui, em Vila Valqueire, na Zona Oeste, e subir ao apartamento para fazer a entrega. Então, o policial militar foi armado até o restaurante para se queixar.

Um vídeo gravado por Nilton mostra a confusão momentos antes do disparo: "Não estou armado, sou trabalhador. Estou sendo ameaçado, ele está querendo me agredir, mostrou a arma na minha cara. Tira a arma e faz na mão", diz o entregador, gravando Roy com a arma na cintura. O agente retrucou: "Trabalhador o c..., minha mulher te tratou com maior educação, vai tomar no ...", disse.