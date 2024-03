Agentes penitenciários pedem melhorias para categoria durante protesto feito nesta quarta-feira (6) - Reprodução

Publicado 07/03/2024 16:46 | Atualizado 07/03/2024 17:25

Rio – O Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Rio de Janeiro (SindSistema) confirmou, nesta quinta-feira (7), que continuará o movimento 'Dentro da Lei, Cumpra-se Sem Improviso', mesmo após o Tribunal de Justiça do Rio acatar o recurso que pedia a suspensão. Os agentes têm se posicionado em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, há uma semana em forma de protesto.

O objetivo do movimento é pressionar o governo em relação às demandas da categoria, como recomposição de perdas inflacionárias, encaminhamento do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos policiais penais para votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e incorporação da Gratificação de Valorização Profissional (GVP) de 18% no vencimento, com extensão aos veteranos e pensionistas.

A juíza Geórgia Vasconcellos determinou na quarta-feira (6) que o sindicato suspendesse, imediatamente, qualquer movimento grevista ou operação para reivindicar interesses classistas e que tenha a alteração das rotinas dos funcionários como método. O SindSistema defende que o movimento não pode ser classificado como greve, e sim um movimento reivindicatório, pois foi informado ao Governo do Estado e não há a paralisação de nenhum serviço prestado pela categoria.

"A Operação 'Dentro da Lei' busca tão somente combater o improviso que se tornou costumeiro para possibilitar a operacionalização das inúmeras demandas do cotidiano do Sistema Penitenciário, por causa do alto déficit de servidores e falta de condições de trabalho a que são submetidos policiais penais, servidores técnicos e de apoio", informa a nota publicada pelo sindicato.

Os policiais penais não estiveram no Complexo Penitenciário de Gericinó nesta quinta-feira (7) por causa de uma reunião marcada com o secretário de Planejamento e Gestão, Adilson Faria. Eles retornarão ao presídio no sábado (9) e no domingo (10).