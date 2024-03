Revólver apreendido com o falso entregador - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 10/03/2024 11:02 | Atualizado 10/03/2024 11:03

Rio - Policiais militares do 2º BPM (Botafogo) prenderam, neste sábado (9), um homem suspeito de roubos na Zona Sul do Rio. Ele usava uma bolsa com a marca de um aplicativo de delivery, se passando por entregador para cometer os crimes, além de uma motocicleta que não tinha identificação.

O suspeito foi preso no Humaitá no momento em que pretendia fazer mais uma vítima. No entanto, foi impedido pela equipe policial. Com o homem, os agentes encontraram um revólver.

O falso entregador foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada. Após as formalidades legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

