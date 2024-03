Passageiros na Rodoviária do Rio na tarde desta terça-feira (12) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 12/03/2024 17:10 | Atualizado 12/03/2024 19:45

No entanto, a concessionária segue com a recomendação de que pessoas que tiverem passagens compradas para viajar remarquem, posteriormente, para outra data. "As empresas de ônibus vão realizar a troca ou cancelamento sem ônus ao viajante", afirma a concessionária.

Duas pessoas foram baleadas na ação. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Um deles foi levado em estado grave para o Hospital Souza Aguiar e teve de ser submetido a uma cirurgia. O outro ferido foi atendido no posto médico da rodoviária e liberado apenas com escoriações leves, provocadas por estilhaços