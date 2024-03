Tiroteio no Chapadão teve início com a chegada do veículo blindado na região - Reprodução

Publicado 13/03/2024 08:33 | Atualizado 13/03/2024 16:50

Muito Tiros no Complexo do Chapadão Pavuna com a chegada do Blindado pic.twitter.com/vtQewpFnIX — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunfc) March 13, 2024

Intenso tiroteio no Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, Zona Norte, Rio de Janeiro RJ ! pic.twitter.com/WD4zUAAfVL — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) March 13, 2024

Barricadas em chamas na Vila Aliança, em Bangu Reprodução/TV Globo

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (13), uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Oeste do Rio. Não houve registro de prisões ou apreensões.A ação foi realizada por policiais militares do 41° BPM (Irajá). De acordo com a corporação, o objetivo foi coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais no Complexo, que abrange os bairros da Pavuna, Costa Barros, Anchieta e Guadalupe.De acordo com publicações das redes sociais, moradores registraram muitos tiros na região com a chegada do veículo blindado da PM.Já na comunidade Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, barricadas foram queimadas nos principais acessos da região para dificultar a entrada de agentes da PM. No entanto, a corporação afirmou que não realizou operação no local.Também nas redes sociais, moradores relataram que ruas foram fechadas pelos criminosos e que não há ônibus passando na região desde as primeiras horas da manhã.