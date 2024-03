Passageiros desembarcam em rodoviária de Juiz de Fora - Reprodução/TV Integração

Passageiros desembarcam em rodoviária de Juiz de ForaReprodução/TV Integração

Publicado 13/03/2024 11:13 | Atualizado 13/03/2024 11:14



Rio - Passageiros que estavam no Rio - Passageiros que estavam no ônibus sequestrado na Rodoviária do Rio , na Zona Portuária da Cidade, nesta terça-feira (12) chegaram a Juiz de Fora na madrugada desta quarta-feira (13).

A cidade era o destino final do ônibus da Viação Sampaio que foi sequestrado por um criminoso armado identificado como Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, que fez 16 passageiros reféns na plataforma central, por volta das 15h. Duas pessoas foram baleadas na ação.

Ao total, onze passageiros embarcaram rumo à cidade mineira. Entre eles, dois desembarcaram no Terminal Rodoviário de Juiz de Fora, já o restante, na garagem da empresa de ônibus, no bairro Benfica, na mesma cidade. As informações são da TV Integração.

Em entrevista, o aposentado Francisco Carlos dos Santos contou que foi ao Rio de Janeiro para uma consulta médica e, na volta, embarcou no ônibus sequestrado.

"Ele disparou quatro tiros, um atrás do outro", disse o idoso, que viu a arma na mão do criminoso quando o carro foi desligado.

Já Agostinho Rezende Barbosa, que também estava no ônibus, conseguiu desembarcar antes dos tiros.

"A vida é muito insegura, por isso todo mundo busca a segurança", desabafou. Agostinho voltou para Juiz de Fora de carona e chegou na cidade durante a noite.

Baleado segue em estado grave

O petroleiro Bruno Lima da Costa, de 34 anos , baleado durante o sequestro, poderá passar por uma nova cirurgia, nesta quarta-feira, no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), em Laranjeiras, Zona Sul. No momento, Bruno tem estado de saúde considerado crítico, mas estável. Ele está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade de saúde.

Bruno foi transferido para a unidade ainda em estado grave, logo após passar por um primeiro procedimento delicado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para onde foi socorrido inicialmente.

As doações podem ser feitas no Hemorio – Rua Frei Caneca, 8, Centro do Rio, das 7h às 18h, de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. Ao chegar ao banco de sangue, o doador deve informar que a doação é em favor de Bruno Lima da Costa Soares, que está internado na unidade de saúde de Laranjeiras.