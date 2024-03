Niki Benjamin, o Twister, foi internado no Hospital Getúlio Vargas depois de ter sido baleado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/03/2024 13:05 | Atualizado 14/03/2024 14:22

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta quarta-feira (13), Niki Francis Gomes Benjamin, o Twister, apontado como o líder do tráfico da comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, após monitoramento do setor de inteligência da especializada. Contra ele, havia mandados de prisão temporária e busca e apreensão.



De acordo com as investigações, Niki deu entrada na unidade de saúde no domingo (10), depois de uma troca de tiros com bandidos do Comando Vermelho (CV). Na ocasião, criminosos da Vila do João, também na Zona Norte, e traficantes da Serrinha, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), tentaram invadir as comunidades do Cajueiro e Congonha quando Twister foi baleado.



Em nota, a Polícia Civil informou que "a prisão do criminoso representa importante prejuízo à estrutura da cúpula do TCP e pode 'esfriar' as constantes guerras travadas na região de Madureira".

Niki Benjamin tem passagens por tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e roubo.

Guerra do tráfico em Madureira

No último dia 7, os corpos de Ester de Assis Oliveira, de 9 anos, e do entregador João Vitor Brander, de 19, foram sepultados no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. Os dois morreram após serem baleados durante uma guerra entre traficantes da Congonha, em Madureira, no dia 6.

Desde o início deste ano, traficantes do CV e do TCP travam uma disputa de territórios nas comunidades de Madureira. As duas facções estão em guerra pelo controle das comunidades Congonha e Cajueiro.