Nova linha vai começar a funcionar já com horário estendido Divulgação

Publicado 15/03/2024 08:49

Rio - Uma nova linha de BRT vai começar a circular pela Transbrasil a partir deste sábado (16). Ainda em fase experimental, o serviço 90 (Fundão x Gentileza - parador) vai rodar já com o horário estendido, das 10h às 15h.

Por enquanto, a linha vai parar apenas na estação Maré, na Transcarioca, e seguir pela Transbrasil direto até o Terminal Gentileza. Os intervalos são de 10 minutos.

A ampliação do horário de funcionamento nesta primeira fase operacional da Transbrasil passa a valer também para a linha 80 (Penha x Gentileza - parador), que começou a circular após a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, das 12h às 14h. A partir de sábado, seu horário também será das 10h às 15h, com intervalos de 10 minutos.



No Terminal Gentileza, no Fundão e demais locais de embarque e desembarque, haverá operadores da MOBI-Rio orientando os passageiros sobre a nova linha 90 e o horário ampliado.

A abertura da Transbrasil está sendo feita em etapas pela Prefeitura. A fase inicial vai até o dia 30 de março, quando todas as estações do corredor estarão em funcionamento. A MOBI-Rio, empresa municipal responsável por administrar o sistema BRT, também opera na Transbrasil uma linha expressa de ônibus executivos que liga o Terminal Gentileza ao Aeroporto Internacional do Galeão. Com intervalos de 20 minutos, o serviço funciona todos os dias, das 6h à meia-noite.

Além do BRT e do serviço executivo Gentileza x Galeão, dez linhas de ônibus convencionais saem do Terminal Gentileza:

Linha 104 (São Conrado - Terminal Gentileza)

Linha 108 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 110 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 112 (Terminal Gentileza – Alto da Gávea)

Linha 133 (Largo do Machado - Terminal Gentileza)

Linha 301 (Terminal Gentileza - Barra da Tijuca)

Linha 302 (Terminal Gentileza - Terminal Alvorada)

Linha 353 (Terminal Gentileza x Gardênia Azul - via Praça Seca)

Linha 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

Linha SV 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

O VLT também opera dentro do Gentileza. A linha 1 liga o terminal ao Aeroporto Santos Dumont.