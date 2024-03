A mãe da menina E. B. O., Ziran Benedito e outros familiares aguardavam por notícias no hospital - Arquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/03/2024 09:34 | Atualizado 15/03/2024 09:36

Rio - Segue internada, nesta sexta-feira (15), com quadro de saúde gravíssimo a adolescente E. B. O., de 14 anos, que foi baleada durante tiroteio em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A menina está no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

E. passou por uma cirurgia de craniotomia descompressiva na última quarta-feira (13), para aliviar a pressão intracraniana gerada pelos ferimentos do disparo que atingiu sua cabeça. Segundo a direção da unidade, a menor deu entrada na emergência já entubada, com perfurações no crânio, antebraço e coxa.

A jovem foi baleada quando voltava da escola para casa, por volta das 12h20, na Avenida Euclides da Cunha, no bairro Vila São João, em São João de Meriti. No momento em que foi baleada, estava acontecendo uma troca de tiros entre traficantes e milicianos na região.

Após ser atingida, E. foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris e, em seguida, transferida para o Adão Pereira Nunes.

Um menino de 5 anos também ficou ferido. Ele foi atingido de raspão no nariz durante a troca de tiros que aconteceu na tarde de quarta-feira. A criança também recebeu os primeiros socorros na UPA de Jardim Íris.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o local e, ao chegar, localizou dois veículos com diversas marcas de perfurações e disparos. Dentro de um desses carros, os policiais apreenderam uma pistola, duas granadas, carregadores e quatro celulares. Uma moto roubada foi recuperada.

O caso é investigado pela Polícia Civil 64ª DP (São João de Meriti) que já realizou perícia no endereço onde as crianças foram atingidas.