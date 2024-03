Bombas apreendidas na ação - Divulgação

Bombas apreendidas na açãoDivulgação

Publicado 16/03/2024 22:44 | Atualizado 17/03/2024 14:19

Rio - Quatorze pessoas foram presas durante o jogo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, neste sábado (16), pela semifinal do Campeonato Carioca.



De acordo com informações da PM, policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) prenderam quatro homens, sendo dois por cambismo, um por tentativa de invasão ao estádio e outro por uso de sinalizador.



Já equipes do 6ºBPM (Tijuca) prenderam mais dez criminosos, após briga generalizada entre grupos rivais de torcedores. Ainda segundo a corporação, os policiais precisaram utilizar armamento de menor potencial ofensivo para estabilizar a área.

Durante a confusão um policial foi ferido na cabeça, sendo socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). Três artefatos explosivos caseiros foram apreendidos.