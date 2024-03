Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) - Reprodução/CNJ

Publicado 18/03/2024 18:04 | Atualizado 18/03/2024 18:30

Rio- A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra Elizeu Santos Barreto e Jamil Benedito Marinho Correa Filho pelo crime de lavagem de dinheiro, nesta segunda-feira (18).

Segundo os promotores de Justiça, o primeiro denunciado possui comprovado envolvimento com o tráfico interestadual de drogas, com atuação nos estados da Bahia, Mato Grosso e São Paulo. Ele foi preso em junho de 2021, em Cabo Frio.

Investigações do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) apontam que Elizeu, que é condenado por tráfico de drogas pela Comarca de Jequié, na Bahia, ao ser preso, utilizava um carro, modelo Corolla, registrado em nome de Jamil. A investigação comprovou ainda que o segundo denunciado se enquadrava como "laranja" de Elizeu no registro do automóvel.

A denúncia destaca que os criminosos "dissimularam a propriedade de um veículo Corolla adquirido com valores provenientes de infrações penais, notadamente tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o fim de ocultar a propriedade do bem".

O DIA tenta contato com a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestação.