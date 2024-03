Renda da reciclagem das tampinhas será revertida na compra de cadeiras de rodas - Divulgação

Publicado 20/03/2024 10:50 | Atualizado 20/03/2024 10:58

Rio - A partir desta quarta-feira (20), sete estações do metrô terão espaços com coletores de tampas de plástico, sejam de bebidas, de produtos de limpeza ou de higiene pessoal, em uma campanha que busca arrecadar fundos para aquisição de cadeiras de rodas.

As cadeiras, compradas com a renda da reciclagem dos materiais, serão direcionadas para projetos sociais que promovem a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida.

Os coletores estão disponíveis nas estações Pavuna, Del Castilho, Central do Brasil, Uruguai, Botafogo, Cardeal Arcoverde e Jardim Ocêanico, durante todo o horário de funcionamento, e também nos centros Administrativos e de Manutenção do MetrôRio.

A “Tampinha Solidária” é uma iniciativa da concessionária em parceria com o Instituto Soul Ambiental. Segundo o Instituto, 400 quilos de tampinhas separadas por cor equivalem a uma cadeira de rodas.