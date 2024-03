Secretária Roberta Barreto durante entrega de livros paradidáticos em Paraíba do Sul - Divulgação

Secretária Roberta Barreto durante entrega de livros paradidáticos em Paraíba do SulDivulgação

Publicado 21/03/2024 12:52

A secretária estadual de Educação do Rio, Roberta Barreto, visitou o município de Paraíba do Sul na última quarta-feira (20). Na ocasião, ela esteve no Colégio Estadual Monsenhor Francisco, acompanhada da subsecretária Joilza Rangel, do assessor parlamentar Júlio Canelinha, além dos vereadores Canela, André Salgueiro e Leo Corrêa.

Foi anunciado no evento a implementação do Curso Técnico Integrado em Edificações, que será introduzido no ano letivo de 2025, marcando a primeira oferta profissionalizante na unidade.

Também foram apresentadas as ações do programa Seeduc+Perto, com objetivo de fortalecer os laços com a comunidade escolar. Essa iniciativa foi concebida para que as pessoas possam resolver qualquer tipo de demanda relacionada à Secretaria de Educação, como solicitações de histórico escolar e certificados.

Roberta também realizou a entrega dos livros paradidáticos para a biblioteca da escola. "Estamos empenhados em ajudar os alunos a alcançarem notas excelentes na redação do Enem, e para isso, a leitura é fundamental. Juntos, estamos construindo um futuro de educação e oportunidades para os nossos estudantes", disse a secretária.