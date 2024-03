Equipamento foi encontrado no Mercado São Sebastião, na Penha - Reprodução

Publicado 22/03/2024 09:33 | Atualizado 22/03/2024 15:39

máquina de cigarros furtada da Cidade da Polícia, em fevereiro do ano passado, teria sido encontrada, na manhã desta sexta-feira (22), no Mercado São Sebastião, na Penha, Zona Norte. Inicialmente, a Polícia Civil informou que seria o mesmo equipamento. Depois, a instituição retificou e comunicou que a máquina passará por uma perícia para determinar se é de fato a que foi furtada ou se trata apenas de partes dela. Rio - Aem fevereiro do ano passado, teria sido encontrada, na manhã desta sexta-feira (22), no Mercado São Sebastião, na Penha, Zona Norte. Inicialmente, a Polícia Civil informou que seria o mesmo equipamento. Depois, a instituição retificou e comunicou que a máquina passará por uma perícia para determinar se é de fato a que foi furtada ou se trata apenas de partes dela.

O equipamento, de seis toneladas, estava pintado com outras cores. A recuperação do material foi feita durante operação da Corregedoria Interna da Polícia Civil, com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

A ação aconteceu após o juiz Orlando Eliazaro Feitosa, de plantão no Tribunal de Justiça do Rio, determinar uma busca e apreensão no local. A máquina, capaz de produzir 2,5 mil cigarros por minuto, estava escondida debaixo de uma lona. O equipamento vai passar por uma perícia para confirmar se é o mesmo que foi furtado.



A localização da máquina foi fornecida após uma ligação para o Disque-Denúncia nesta quinta-feira (21). Os proprietários do galpão onde o equipamento foi encontrado, no entanto, dizem que não é a mesma máquina e apresentaram nota fiscal. "Não é a máquina que foi roubada, ela possui características divergentes, cores divergentes, número de série divergente. É uma máquina que possui nota fiscal e já foi apresentada à autoridade policial. O que eu posso afirmar nesse momento é que não é a máquina produto de crime que aconteceu dentro da Cidade da Polícia", disse o advogado Lázaro Rangel.

O equipamento foi apreendido durante uma ação em novembro de 2022, que estourou uma fábrica ilegal de cigarros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Após a ação, a máquina foi levada para o depósito da Polícia Civil, na Cidade da Polícia, no Jacaré, e por determinação da 3ª Vara do Trabalho de Caxias foi posta à venda em um leilão. No entanto, ela foi furtada.

A corporação só percebeu o desaparecimento quatro meses depois porque um oficial de justiça, contratado pela empresa compradora do maquinário, tentou conferir a situação em que ele se encontrava. A corporação abriu um inquérito para investigar o caso apenas em novembro.

De acordo com a investigação, 50 agentes da especializada que trabalharam na Cidade da Polícia no dia do furto foram ouvidos, mas nenhum deles teria presenciado a retirada do maquinário de galpão usado pela corporação.