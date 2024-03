Rodrigo era morador de Niterói e foi encontrado morto em Caxias, na Baixada - Reprodução / Redes Sociais

Rodrigo era morador de Niterói e foi encontrado morto em Caxias, na BaixadaReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/03/2024 09:02 | Atualizado 26/03/2024 12:04

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo encontrado, nesta segunda-feira (25), com sinais de espancamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Rodrigo Sararolli Ouriques, de 38 anos, estava desaparecido desde o último sábado (23) quando saiu para trabalhar. A principal linha de investigação da corporação é latrocínio, roubo seguido de morte. Um adolescente foi apreendido suspeito de participação no crime.

A Polícia Militar informou que agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Júlio de Castilhos, no bairro Taquara, em Caxias. No local, os policiais encontraram o corpo de Rodrigo com marcas de espancamento. O local foi preservado para a perícia e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acionada.



Em depoimento, o adolescente disse que traficantes da facção criminosa que atua na comunidade Parada Angélica, em Duque de Caxias, atraíram a vítima através de uma corrida de aplicativo para o bairro Taquara, na mesma região. No local, Rodrigo foi amarrado e colocado no porta-malas de seu próprio carro. Em seguida, foi levado para uma área de mata, espancado e morto.

O celular da vítima foi encontrado com o adolescente apreendido. O suspeito também informou à polícia onde estava o carro, Chevrolet Prisma, utilizado por Rodrigo para trabalhar como motorista. A corporação disse, ainda, que as investigações vão continuar para identificar e prender os outros traficantes envolvidos no crime.

Segundo familiares, Rodrigo era morador de Itaipu, em Niterói, e seu último contato foi quando ele estaria no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. No entanto, ele não retornou para casa. O Disque-Denúncia chegou a divulgar um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro do rapaz.

Ainda não há informações sobre o enterro de Rodrigo.