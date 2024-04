Foram registrados 9% menos acidentes em relação ao ano passado - Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 01/04/2024 14:44

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (1°), que registrou uma queda de quase 9% no número de acidentes nas rodovias durante o feriado da Páscoa, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a PRF, durante a "Operação Semana Santa", que aconteceu entre os dias 28 e 31 de março, foram registradas 53 ocorrências, com 68 feridos e duas mortes. Comparando com o feriado de 2023, houve uma queda de 8,6% nos acidentes, aumento de 7,9% no número de feridos e redução de 33,3% nas mortes.

Ainda de acordo com a instituição, no período considerado, foram emitidos 4.174 registros de infração por irregularidades de trânsito, entre eles, 70 autuações de motoristas alcoolizados, 19 pessoas detidas e 14 veículos recuperados.