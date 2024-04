O serviço está sendo realizado das 11h às 16h nos dias úteis, e das 10h às 15h nos fins de semana - Divulgação

Publicado 01/04/2024 14:31

Rio - O VLT Carioca inaugurou, nesta segunda-feira (1), a linha 4, que circula entre o Terminal Gentileza e a Praça XV. O serviço está sendo realizado das 11h às 16h nos dias úteis, e das 10h às 15h nos fins de semana. Os horários serão ampliados conforme o avanço da implantação do BRT Transbrasil.



"A ampliação do serviço do VLT segue nossa proposta de integração entre os modais, garantindo comodidade e conforto aos nossos clientes. Hoje é o primeiro dia útil da nova operação e nossos times estão em campo para garantir a melhor experiência de mobilidade para quem usa o Terminal Gentileza", disse Rodrigo Feitoza, gerente executivo de Operações da concessionária VLT Carioca.



A passagem do VLT custa R$ 4,30 e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no embarque.



Confira as linhas do VLT Carioca:

Linha 1 – Santos Dumont x Terminal Gentileza

Linha 2 – Praça XV x Praia Formosa

Linha 3 – Santos Dumont x Central



Linha 4 – Praça XV x Terminal Gentileza