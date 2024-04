Conhecido pelo nome artístico Ykenga, o chargista Bonifácio Rodrigues de Mattos morreu na manhã desta segunda-feira (1º) - Reprodução / Facebook

Carioca da "gema", Ykenga era desenhista técnico e sociólogo de formação. No jornal 'O Pasquim', onde iniciou a carreira nos anos 1970, ele foi um dos primeiros cartunistas a expor o racismo em suas charges. Ykenga passou pelos jornais 'O DIA', 'O Povo', 'Última Hora', 'O Fluminense', 'Jornal dos Sports', 'Tribuna', da Bahia e 'O Povo' de Fortaleza.



Além de um ativista do movimento negro, suas criações são marcadas pelo humor sátiro, servindo como uma forma potente de crítica social e racial. Rubro-negro fanático, Ykenga também manteve o futebol presente em seus cartuns.



O artista ilustrou livros com textos do sambista Martinho da Vila, da editora Novos Talentos, da Associação Brasileira de Letra (ABL) e do Catálogo do Salão Internacional de Caricatura de Montreal (Canadá), além de publicar trabalhos autorais.



Rio - O cartunista Ykenga, pseudônimo de Bonifácio Rodrigues de Mattos, foi enterrado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele morreu na terça (2), aos 71 anos, vítima de infarto

Obras literárias



Em 2015, ele publicou o livro "Casa Grande & Sem Sala", uma paródia que critica o "mito" da democracia racial brasileira, em contraponto à clássica "Casa-Grande & Senzala", de Gilberto Freyre.



A obra é uma coletânea de charges que ele criou ao longo do seu trabalho de militância no movimento negro. Em contraposição a Freyre, o cartunista defende a tese de que não existe democracia racial nem harmonia étnica no Brasil.

No livro (que tem texto de apresentação de Chico Caruso, cartunista do GLOBO), Ykenga reencena a morte de Zumbi dos Palmares como um auto de resistência, faz a ponte entre os navios negreiros e os camburões e outras sátiras.



"O branco está sempre nas melhores condições e os negros estão nas piores estatísticas dos institutos de pesquisa. Meu livro é um contraponto a essa suposta democracia racial", disse ele na ocasião do lançamento.

Três anos depois, voltou ao livro com a obra "Humor à la Carte". Em texto de Haroldo Costa, ilustrou o romance gráfico "A História do Samba Contada em Quadrinhos". No ano de 2021, recebeu o prêmio Ângelo Agostini de mestre do quadrinho nacional.