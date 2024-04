Segundo familiares e amigos, os tiros teriam partido de policiais militares - Renan Areias/ Agência O Dia

Rio - Familiares e amigos se despediram de Luís Henrique da Silva Rocha, de 19 anos, nesta quarta-feira (3), no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. DJ Pudou, como era conhecido, morreu ao ser baleado durante um tiroteio no Complexo do Chapadão. Ele estava perto de casa quando foi atingido, na madrugada desta terça (2). Segundo familiares e amigos, os tiros teriam partido de policiais militares que realizavam uma operação na região.

A PM confirmou a ação de equipes do 41° BPM (Irajá) para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região, no entanto, informou que os agentes já não estavam mais na comunidade no momento em que o DJ foi atingido.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a origem do disparo que atingiu a vítima.



Luis Henrique deixa a mulher grávida de cinco meses.