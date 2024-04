Croqui mostra como será entrada no novo teatro - Divulgação / Città Office Mall

Croqui mostra como será entrada no novo teatroDivulgação / Città Office Mall

Publicado 04/04/2024 14:54

Rio - Os cariocas vão ganhar mais uma opção de cultura até o fim do ano. Trata-se do Teatro Città, que está sendo construído numa área de 4.300m², em um shoping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O espaço terá capacidade para 1.554 pessoas sentadas ou até 3 mil em pé (formato de pista). A inauguração será no segundo semestre.

A Opus Entretenimento, responsável por cerca de dez casas de espetáculos no país, como os teatros Frei Caneca e Bradesco, ambos em SP, vai administrar o novo palco, que ainda não tem um nome definitivo. Em entrevista ao DIA, Carlos Konrath, presidente da produtora, promete espetáculos variados.



"Queremos que esse espaço seja lembrado pela pluralidade, indo de peças teatrais a shows musicais, tanto no formato plateia ou no formato pista, do infantil ao heavy metal. O perfil é quem aprecia cultura e entretenimento", ressalta.



A opção de variar entre os formatos de pista e poltronas se deve à tecnologia de plateia retrátil, que recolhe as cadeiras. Assim, torna possível, também, shows, festas e eventos corporativos. O espaço, localizado dentro do Città Office Mall (Avenida das Américas, 700), também vai contar com mezanino, camarotes e frisas, além de um espaço vip de 27 assentos na frente do palco.



Carlos Konrath explica, ainda, que o visual do estabelecimento, como mostrado em croquis divulgados nas redes sociais, procura deixar visível a estrutura metálica e valorizar materiais mais brutos, como o tom de cimento queimado do piso. "Essa tendência arquitetônica é utilizada em projetos renomados mundialmente", justifica.



Para João Luiz Figueiredo, especialista em economia criativa, o espaço está seguindo uma linha recorrente entre os shoppings do Brasil. "Aqui, diferente de outros países, os estabelecimentos vão além de apenas lugares para compras, e são muito associados à cultura e entretenimento. Basta ver a quantidade de shoppings com cinemas e restaurantes renomados."

O especialista acredita, ainda, que o futuro palco vá preencher uma lacuna. "O teatro atende uma demanda de uma área que se desenvolveu muito nas últimas décadas: Barra, Recreio, Jacarepaguá e até da Zona Sul, com metrô e BRT próximos. Esse pode ser um novo espaço para espetáculos maiores, como musicais, que demandam uma casa de grande porte e um público alto. Atualmente, esses tipos de apresentações se concentram no Casagrande, no Leblon, e no Riachuelo, no Centro. É uma notícia muito boa para a cidade", analisa.



Outros palcos

Atualmente, a Barra abriga dois teatros de grande porte: o Multiplan, no Village Mall, com capacidade para 1.000 pessoas, e a Grande Sala da Cidade das Artes, com 1.222 lugares. Há, ainda, o Teatro dos Grandes Atores, com duas salas de espetáculos, e o Barra Point, com três palcos para apresentações.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Raphael Perucci