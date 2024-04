Nuvem com formato do MAC foi vista da Ponte Rio-Niterói - Reprodução

Nuvem com formato do MAC foi vista da Ponte Rio-NiteróiReprodução

Publicado 04/04/2024 14:21

Rio - Uma nuvem com formato de "disco voador" chamou a atenção de um motorista que atravessava a Ponte Rio-Niterói, nesta quarta-feira (3). Ele gravou o fenômeno, e brincou com a semelhança da arquitetura do Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado em Niterói.



fotogaleria

"O museu de Niterói decolou, o MAC decolou", apontou ele para a mulher que o acompanhava no carro.



Tiago Sousa, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet-RJ) explicou ao DIA que esse tipo de nuvem, com formato de lente alongada ou disco, é chamado de lenticular, e costuma se formar em lugares com altitudes elevadas.



"Quando o ar úmido e estável flui em direção à uma montanha, ele é forçado a subir sobre a barreira. À medida que se eleva, ele resfria e a umidade o condensa, formando esses tipos de nuvens. Esse diferencial contribui para a aparência única das nuvens lenticulares, que pode variar dependendo das condições específicas de vento e umidade. Não há uma estação do ano específica em que elas se formam", esclareceu.



O especialista destacou ainda que, por a atmosfera estar em constante deslocamento, as nuvens se movem junto e, por isso, a formação foi vista na região da Ponte Rio-Niterói, mesmo não sendo uma área com altitude elevada.



O MAC, museu associado ao formato da nuvem, é um símbolo do município de Niterói. Projetado por Oscar Niemeyer, foi inaugurado em setembro de 1996, e tem vista 360° para a Baía de Guanabara. Desde então, o espaço recebe vários tipos de exposições, além de ter um bistrô no subsolo.