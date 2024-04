Livia Voi foi confundida com a herdeira da WEG, Livia Voigt - Reprodução: redes sociais

Publicado 05/04/2024 11:24 | Atualizado 05/04/2024 11:42

Rio - Uma confusão de nomes envolvendo Livia Voigt, de 19 anos, neta do fundador da WEG e que lidera a lista da revista Forbes dos dez bilionários mais jovens do mundo , e a carioca Livia Voi, de 23 anos, viralizou nas redes sociais. Voi foi bombardeada com pedidos de ajuda em dinheiro por internautas desde a última quarta-feira (3), após o ranking ser divulgado. Separadas por apenas duas letras e uma fortuna de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,56 bilhões), as duas jovens são estudantes de psicologia.

A carioca conta que uma mulher a seguiu e mandou uma mensagem estranha: "Ajude as pessoas humildes. Fazer o bem é muito bom principalmente você que é psicóloga e tem cuidado dos nossos autistas". O que parecia algo inusitado, tomou proporções gigantes, com centenas de mensagens neste sentido.

"Me pediram pix para pagar dívida, me pediram pix até para pagar faculdade. Outra menina me mandou a lista de desejos dela para eu comprar. Um quis minha ajuda financeira porque a mãe caiu em um golpe", relata.

"A princípio eu fiquei assustada achando que tinham colocado meu perfil do Instagram em algum site de comprar seguidores. Eu estava recebendo muitas solicitações e não estava entendendo. Estou levando na brincadeira, mas também tem gente achando que eu sou a jovem bilionária", continua.

A carioca descobriu na própria conversa com os internautas sobre a existência da xará Catarinense mais rica. "Como você achou meu perfil?", questionou. A mulher, então, mandou print de matérias que falam da bilionária na lista da Forbes.

Apesar de estar se divertindo com o caso, a ideia de publicar a situação no X (antigo Twitter), de acordo com ela, é justamente encerrar a confusão. A repercussão, porém, foi além do esperado e os pedidos não pararam de chegar.

"Eu não estava entendendo por que 500 pessoas estavam pedindo para me seguir no Instagram de 1 em 1 minuto. Quando de repente", escreveu na publicação, que já passou de 58 mil curtidas e mais de 5 milhões de visualizações.

Saiba quem é a bilionária

Livia Voigt é herdeira da empresa de máquinas e equipamentos WEG, com sede em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A empresa foi fundada pelo falecido avô Werner Ricardo Voigt, que morreu aos 85 anos por causas naturais em 2016. Além de Livia, a irmã Dora Voigt de Assis, de 26 anos, herdou parte da fortuna e está na lista de super-ricos da publicação norte-americana.

A jovem tem 3,1% da WEG, e, por conta disso, recebe milhões em dividendos, mas não ocupa cargo no conselho da empresa. A WEG é uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo e exporta para mais de 135 países.

Filha de uma catarinense e de um carioca, a caçula de três irmãos vive com a família em Florianópolis. Ela é só dois meses mais nova que o segundo colocado na lista de jovens bilionários da Forbes, o italiano Clemente Del Vecchio, herdeiro da EssilorLuxottica, que detém marcas como a ray-ban.

Além de Lívia Voigt, mais quatro pessoas relacionadas à empresa WEG estão no ranking geral de maiores bilionários divulgado na terça-feira (2).

- Eduardo Voigt Schwartz (US$ 1,3 bilhão)

- Mariana Voigt Schwartz Gomes (US$ 1,3 bilhão)

- Anne Werninghaus (US$ 1,2 bilhão)

- Dora Voigt de Assis (US$ 1,1 bilhão)

- Livia Voigt (US$ 1,1 bilhão)

Os 25 mais jovens membros da lista de bilionários da 'Forbes', do mais velho ao mais novo



25. Evan Spiegel



Idade: 33



País: EUA



Fonte de riqueza: Snapchat



Patrimônio líquido: US$ 3,1 bilhões



24. John Collison



Idade: 33



País: Irlanda



Fonte de riqueza: Stripe



Patrimônio líquido: US$ 7,2 bilhões



23. Shunsaku Sagami



Idade: 33



País: Japão



Fonte de riqueza: Corretora de fusões e aquisições



Patrimônio líquido: US$ 1,9 bilhão



22. Jonathan Kwok



Idade: 32



País: Hong Kong



Fonte de riqueza: Imóveis



Patrimônio líquido: US$ 2,4 bilhões



21. Mark Mateschitz



Idade: 31



País: Áustria



Fonte de riqueza: Red Bull



Patrimônio líquido: US$ 39,6 bilhões



20. Ben Francis



Idade: 31



País: Reino Unido



Fonte de riqueza: Gymshark



Patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão



19. Andy Fang



Idade: 31



País: EUA



Fonte de riqueza: DoorDash



Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão



18. Michal Strnad



Idade: 31



País: República Checa



Fonte de Riqueza: Armas



Patrimônio líquido: US$ 4,4 bilhões



17. Palmer Luckey



Idade: 31



País: EUA



Fonte de riqueza: Realidade virtual, tecnologia de defesa



Patrimônio líquido: US$ 2,3 bilhões



16. Stanley Tang



Idade: 31



País: EUA



Fonte de riqueza: DoorDash



Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão



15. Gustav Magnar Witzøe



Idade: 30



País: Noruega



Fonte de Riqueza: Piscicultura



Patrimônio líquido: US$ 4,2 bilhões



14. Sophie Luise Fielmann



Idade: 29



País: Alemanha



Fonte de riqueza: Optometria



Patrimônio líquido: US$ 2,7 bilhões



13. Leonardo Maria Del Vecchio



Idade: 28



País: Itália



Fonte de riqueza: Óculos



Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões



12. Katharina Andresen



Idade: 28



País: Noruega



Fonte de Riqueza: Investimentos



Patrimônio líquido: US$ 1,7 bilhão



11. Alexandra Andresen



Idade: 27



País: Noruega



Fonte de Riqueza: Investimentos



Patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão



10. Firoz Mistry



Idade: 27



País: Irlanda



Fonte de riqueza: Diversificada



Patrimônio líquido: US$ 4,9 bilhões



9. Dora Voigt de Assis



Idade: 26



País: Brasil



Fonte de riqueza: Máquinas Industriais



Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão



8. Zahan Mistry



Idade: 25



País: Irlanda



Fonte de riqueza: Diversificada



Patrimônio líquido: US$ 4,9 bilhões



7. Remi Dassault



Idade: 22



País: França



Fonte de riqueza: Herdada



Patrimônio líquido: US$ 2,5 bilhões



6. Lucas Del Vecchio



Idade: 22



Cidadania: Itália



Fonte de riqueza: Óculos



Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões



5. Kim Jung Min



Idade: 22



País: Coreia do Sul



Fonte de riqueza: Jogos online



Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão



4. Kevin David Lehmann



Idade: 21



País: Alemanha



Fonte de riqueza: Drogarias



Patrimônio líquido: US$ 3,3 bilhões



3. Kim Jung-youn



Idade: 20



País: Coreia do Sul



Fonte de riqueza: Jogos online



Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão



2. Clemente Del Vecchio



Idade: 19



País: Itália



Fonte de riqueza: Óculos



Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões



1. Lívia Voigt



Idade: 19



País: Brasil



Fonte de riqueza: Máquinas Industriais



Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão