Leandro Sapucahy estreou Giro Cultural com casa cheia - Reprodução

Publicado 06/04/2024 14:52

Rio - A Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj) deu início à temporada de shows do Giro Cultural 2024 no Teatro Mário Lago, na Vila Kennedy, em Bangu. A noite do último dia 4, quando estreou a saga de shows no local, foi comandada pelo sambista Leandro Sapucahy, que garantiu a lotação máxima da casa e muita animação do público. Sapucahy é um dos grandes nomes do samba e ganhador de um Grammy Latino.

Os ingressos, adquiridos a preços populares de R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia), esgotaram em dois dias de vendas, ainda na véspera do show. A próxima atração será Juninho Cassimiro e acontece no próximo dia 11. Devido ao sucesso no primeiro show, a Funarj recomenda a compra antecipada, pois tendem a esgotar muito rápido.

A temporada no Mário Lago acontece, às quintas-feiras, e conta ainda com apresentações, além de Juninho Cassimiro, da cantora de MPB Joanna, que alcançou a marca de um milhão de cópias vendidas, por conta de hits como "Amanhã Talvez" e "Um Sonho a Dois" e da peça Jesus (Moacyr Goes).

Já nos próximos meses, estão previstas atrações como o trio Silvinho Blau Blau, João Penca e Dr Silvana; Marcos Góes; André Lucas; Isabella Taviani; ImaginaSamba; Amanda Amado; Sérgio Lopes; a dupla Nico Rezende e Jane Duboc; o trio Biafra e Kleiton e Kledir; Ritchie (consagrado pela música "Menina Veneno"); Marquinhos Gomes e Novo Som.

O Teatro Mário Lago fica na Rua Jaime Redondo, número 2, na Vila Kennedy, e possui 164 lugares.