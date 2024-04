Roseana Murray foi atacada por três pitbulls enquanto estava caminhando - Divulgação / Prefeitura de Saquarema

Rio - A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante para preventiva dos donos dos três pitbulls que atacaram a escritora Roseana Murray, de 73 anos. Davidson Ribeiro dos Santos, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos passaram por audiência de custódia neste domingo (7).

Os três foram presos na última sexta-feira (5) pelo crime de maus-tratos a animais. Na ocasião, o delegado André Luiz Bueno, titular da 124ª DP (Saquarema), disse ao DIA, que os acusados também foram autuados pelos crimes de omissão e cautela na guarda do animal e lesão corporal.

A investigação apontou que os moradores da casa onde os cães estavam deixaram o portão aberto, o que possibilitou a fuga dos animais e o ataque à escritora.

O crime de lesão corporal foi registrado na forma culposa, mas a tipificação pode mudar caso a investigação comprove o dolo eventual, ou seja, que os responsáveis sabiam sobre o risco e a chance de algo acontecer com a soltura dos animais.

Roseana Murray foi atacada durante uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema, na sexta. A vítima foi socorrida e encaminhada de helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) , em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com o hospital, a escritora foi avaliada por um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial. A unidade afirmou que Roseana teve parte do rosto e braços dilacerados e foi levada com urgência para o centro cirúrgico da unidade. Os médicos precisaram amputar o braço direito e uma das orelhas de Roseana, que ficaram dilacerados.

Filho diz que escritora tem boa recuperação

Filho da escritora Roseana Murray, o cozinheiro André Murray atualizou sobre o estado de saúde da mãe na manhã deste sábado (6). Em vídeo gravado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), André contou que a poetisa de 73 anos está se recuperando bem.

"Estou aqui para dizer que ela está bem, sendo muito bem tratada aqui no hospital e se recuperando muito bem, mais rápido do que o esperado. Agradeço imensamente essa corrente gigante de orações e boas energias para ela. Muito obrigado", disse André.