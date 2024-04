Movimentação na praia do Arpoador, nesta quinta-feira (11). - Pedro Ivo/Agência O Dia

Movimentação na praia do Arpoador, nesta quinta-feira (11). Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 16:03 | Atualizado 11/04/2024 16:18

Rio - O tempo com sol entre nuvens e chuva fraca nesta quinta-feira (11) deve ditar como será o clima no fim de semana no Rio. De acordo com o portal Alerta Rio, da Prefeitura, a cidade deve registrar chuva todos os dias, até domingo (14), em períodos distintos.



A mudança no clima é reflexo da entrada de umidade do oceano para o continente. Com isso, a temperatura desta quinta-feira varia até o fim do dia entre 33°C e 20°C. Na Praia do Arpoador, Zona Sul, o sol tímido e o mormaço foram suficientes para fazer os banhistas arriscarem um mergulho.