Prefeito Eduardo Paes e o secretário de Saúde, Daniel Soranz, participaram da reabertura da maternidade - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 12/04/2024 13:18 | Atualizado 12/04/2024 13:34

Rio - Após mais de 10 anos fechado, o Hospital Maternidade Paulino Werneck foi reaberto na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (12). Segundo a prefeitura, a unidade vai oferecer atendimento individualizado em todos os ciclos da gravidez e do puerpério (45 dias após o parto), além de serviços ginecológicos. Desde 2013 que a região não tem um serviço hospitalar público destinado à parturientes.

O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, participaram da inauguração das novas instalações. De acordo com a Prefeitura do Rio, a unidade vai atender uma demanda antiga dos moradores, que passam a contar com um hospital inteiramente dedicado à atenção materno-infantil e à saúde da mulher.

Na manhã desta sexta, Paes comentou sobre a reabertura. "É muito bom inaugurar esta maternidade, onde muitas mães da Ilha vão ter os seus filhos. O insulano têm esse sentimento de pertencimento do seu bairro, um orgulho que é muito legal", afirmou o prefeito.

Situada no prédio do antigo Hospital Municipal Paulino Werneck, a maternidade vai ofertar 16 leitos obstétricos, dois de UTI Neonatal, quatro de cuidados intermediários e dois leitos-canguru, destinados aos recém-nascidos prematuros.

A expectativa é que o hospital realize cerca de 100 partos por mês, contando com todos os recursos necessários para atendimentos de baixa e alta complexidade. Como a Paulino Werneck terá um posto do cartório de registro civil, os bebês insulanos já poderão sair de lá com a certidão de nascimento nas mãos dos responsáveis.

Durante a cerimônia de reabertura, Eduardo Paes entregou flores para Hosana Raposo, de 39 anos, que está grávida de três meses. Ao DIA, a futura mamãe falou sobre o novo espaço. "Estou maravilhada com as instalações. Nós gravidas teremos muita segurança em ter nossos bebês aqui. Alívio só de pensar que não terei que ir mais pra longe pra dar à luz", disse Raposo.

Daniel Soranz também ressaltou a importância da unidade para os insulanos. "A expectativa é fazer 100 partos e 200 cirurgias ginecológicas por mês. É uma unidade que vai ampliar nossa rede de maternidades, sendo a 14ª da cidade do Rio. Aqui, a gente conta também com todo o apoio do programa Cegonha Carioca, com distribuição de kits para as gestantes", disse o secretário.

As obras

As obras da nova maternidade se iniciaram em junho do ano passado, quando a Prefeitura do Rio firmou o compromisso de recuperar as instalações do então Hospital Municipal Paulino Werneck. Inaugurado em 1935, o hospital funcionava com retaguarda da rede municipal, com 50 leitos de internação em clínica médica.

No entanto, em 2020, em plena pandemia da covid-19, enquanto centenas de pessoas precisavam de uma vaga de internação, a unidade foi desativada. Na ocasião, foram gastos R$ 847,7 mil na etapa de demolição das instalações internas, e a obra foi paralisada logo após as eleições daquele ano.

Reabertura do Paulino Werneck

Em maio do ano passado, Eduardo Paes recebeu o movimento Ilha do Governador Merece Mais para constituir uma comissão pela reabertura do Hospital Paulino Werneck. No encontro, o prefeito informou que a entrega das obras estava prevista para dezembro de 2023, com orçamento estimado de R$3 milhões.

Meses antes, em janeiro, cerca de 200 pessoas fizeram um protesto na porta do Paulino Werneck . Os representantes, à época, foram recebidos pelo prefeito e pediram a volta do funcionamento da unidade de saúde, além do atendimento à gestantes.

Serviço

Hospital Maternidade Paulino Werneck

Endereço: Estr. da Cacuia, 745 - Cocotá, Rio de Janeiro

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Marcela Ribeiro