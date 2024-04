Arnaldo Rippel era um apaixonado pela Portela, pela medicina e por Petrópolis - Reprodução / Facebook

Arnaldo Rippel era um apaixonado pela Portela, pela medicina e por PetrópolisReprodução / Facebook

Publicado 12/04/2024 14:44 | Atualizado 12/04/2024 15:03

O médico e compositor portelense Arnaldo Rippel, de 63 anos, morreu, na noite desta quinta-feira (11), em Petrópolis, na Região Serrana, vítima de um infarto. Ele também era presidente do Clube Petropolitano, um dos mais tradicionais da Cidade Imperial.



"Sua contribuição para a música e a saúde de nossa cidade deixará um legado duradouro", publicou o clube nas redes sociais. A entidade, comandada por Rippel há quase 20 anos, decretou luto de três dias.



Através do Instagram, a Portela também se manifestou: "O presidente Fábio Pavão, o vice-presidente, Junior Escafura, e toda a família portelense lamentam a morte de Arnaldo Rippel e se solidarizam com familiares e amigos."



Portelense dedicado, ele frequentava a escola desde os 15 anos e costumava participar das disputas de samba-enredo.

"Sentiremos falta das sua poesias, do seu incondicional amor pela Portela, da sua empolgação nas festas do Colono Alemão... Deixa um legado que devemos sempre mirar como exemplo no nosso dia a dia. Siga em paz, meu amigo, e que Deus o receba com toda honra e glória por sua trajetória na vida terrena", lamentou o presidente do Cordão da Bola Preta e grande amigo de Rippel, Pedro Ernesto Marinho.

O ortopedista deixa mulher e dois filhos. O corpo será velado no domingo (14), das 14h às 18h, na quadra coberta do Petropolitano. Ainda não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

* Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Raphael Perucci