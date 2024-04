Roseana Murray - Reprodução / Internet

Publicado 12/04/2024 14:55 | Atualizado 12/04/2024 14:56

Rio - Internada há uma semana, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, vítima de ataque de pitbulls , já conversa com familiares e se alimenta normalmente no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a direção da unidade, a paciente que teve o braço e uma orelha amputados segue internada em estado estável, sem previsão de alta.

A escritora passou por uma cirurgia de emergência logo que deu entrada na unidade de saúde, no último dia 5, quando o ataque aconteceu, em Saquarema, Região dos Lagos. Ela foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros e devido à gravidade dos ferimentos removida às pressa de helicóptero para o HEAT.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Roseana está internada em leito de Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e é acompanhada de perto por uma equipe multidisciplinar nas áreas de neurocirurgião, cirurgião-geral, cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilo facial, ortopedista e fisioterapeuta.

No último domingo (7), Roseane foi extubada e passou a respirar sem a ajuda de aparelhos. A escritora chegou a receber a visita de familiares após o procedimento e já se comunicava com familiares através de estímulos.

Apesar da melhora registrada, nesta sexta-feira, a idosa segue internada e sem previsão de alta.

Relembre o caso

A escritora foi atacada por três pitbulls na manhã do dia 5 enquanto caminhava na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema. Ela teria sido arrastada por cinco metros enquanto era alvo de mordidas dos animais, que teriam escapado do quintal da casa dos tutores.

