Passageiros feridos foram levados ao Hospital Municipal Teixeira de Freitas - Divulgação / Sesab

Passageiros feridos foram levados ao Hospital Municipal Teixeira de FreitasDivulgação / Sesab

Publicado 12/04/2024 15:34

Rio - Dezenove dos 23 feridos em acidente de ônibus em Teixeira de Freitas , no extremo sul da Bahia, receberam alta médica entre a noite de quinta (11) e manhã desta sexta-feira (12). Por volta das 4h45 de quinta, o coletivo de turismo - que saiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro - bateu em um barranco e tombou na BR-101. Oito passageiros morreram no local e um nono não resistiu após passar por cirurgia Segundo o secretário de Saúde do município, Danilo Ricardo, quatro vítimas seguem em observação no Hospital Municipal Teixeira de Freitas, para onde foram levados os passageiros feridos, mas nenhuma delas corre risco de vida. O quarteto passou por procedimentos bem-sucedidos nesta quinta (11). Dois estão com lesões oculares, um amputou o braço e outro a mão."Nosso serviço conseguiu absorver toda a demanda. Foi mobilizado todo time médico, cirurgiões neurológicos, ortopedistas, vasculares, toda a equipe acessória da unidade para absorver", destacou o titular da pasta.O ônibus, da empresa RM Viagens e Turismo, seguia com 32 passageiros, a maioria deles idosos, e dois motoristas, para Porto Seguro, a 225 quilômetros de distância de onde ocorreu a tragédia. Até o momento, sete corpos já foram liberados e estão numa funerária local aguardando translado para retornarem ao Rio.Em entrevista ao RJTV, o advogado da empresa informou que ainda são necessários documentos e algumas famílias são esperadas na cidade. Ele disse também que um funcionário está auxiliando os parentes das vítimas. Ainda não está confirmado o horário do traslado dos corpos e nem o destino.Os mortos são:- Clea da Conceição Faria- Conceição Maria dos Santos Rangel- Doralice da Conceição de Azeredo- Glória Regina do Nascimento Cunha- Irapuã de Azevedo- Maria José Nicomedes Sinfrônio- Regina Maura Feitosa- Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira- Valter Nery