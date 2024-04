Publicado 12/04/2024 16:07 | Atualizado 12/04/2024 16:51

Rio - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro e o Colégio Interamericano de Defesa (CID), vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), firmaram, na última semana, um memorando de entendimento para cooperação internacional visando ao aprimoramento da administração pública por meio do desenvolvimento conjunto de estudos, além de pesquisas voltadas para a capacitação de líderes regionais.



O Colégio Interamericano de Defesa tem como missão preparar funcionários civis, além de oficiais militares e policiais nacionais, dos Estados membros da OEA, principal fórum governamental político, jurídico e social da região com 35 Estados independentes das Américas, para assumirem cargos de alto nível estratégico em seus respectivos governos.



"Além de fortalecer os laços entre os países, esta parceria visa à excelência na governança e gestão. Por meio de uma colaboração estratégica entre as duas instituições, poderemos desenvolver políticas públicas mais eficazes e sustentáveis para a região", explica o secretário Adilson Faria.



A assinatura do documento pelo diretor do Colégio Interamericano de Defesa, J. Richard Heitcamp e, por delegação, pelo diretor da Escola de Gestão Pública, Fabio Cassimiro, aconteceu na última sexta-feira (5). A parceria se dará por meio de um plano de trabalho que visa à colaboração no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas de capacitação de ambas as partes, fomento à interação acadêmica, intercâmbio de docentes e discentes e pesquisa científica. Também fazem parte do acordo o desenvolvimento de estudos estratégicos sobre temas de interesse comum e publicações de cunho científico em conjunto.