Policiais da 8ª Delegacia da PRF (Campos dos Goytacazes) abordaram o carro após suspeitarem do condutor - Divulgação

Publicado 12/04/2024 15:56

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de cocaína e crack, dezenas de tabletes de maconha e duas armas, na noite de quinta-feira (11), na BR-101, altura da cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. O material era transportado em um carro com destino à Cabo Frio, na Região dos Lagos. O motorista foi preso e confessou o crime.

Por volta das 22h, policiais da 8ª Delegacia da PRF (Campos dos Goytacazes) abordaram o carro após suspeitarem do condutor. Durante a fiscalização, verificaram vários indícios de adulteração no veículo. Logo em seguida, iniciaram uma revista mais detalhada e encontraram as drogas e as armas.

Foram apreendidos cinco quilos de maconha, milhares de embalagens plásticas contendo cocaína e crack, além de duas armas, dezenas de munições e carregadores.

Ao ser questionado, o motorista confessou que receberia uma quantia em dinheiro para entregar o material em Cabo Frio. Ele contou ainda que buscou as armas e as drogas no Complexo da Penha, na Zona Norte. A ocorrência foi encaminhada para a 121ª DP (Casimiro de Abreu).