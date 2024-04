Fardas e equipamentos do exército apreendidos foram encaminhados à 32ª DP (Taquara) - Reprodução / @pmerj

Publicado 12/04/2024 16:01

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (12), na comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio, um homem com equipamentos e fardas militares. Segundo a PM, o preso, que não teve a identidade revelada, é integrante do tráfico de drogas da região. Com ele, foram apreendidos roupas do Exército e munição de fuzil

Após ser detido por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), o criminoso e o material apreendido foram encaminhados à 32ª DP (Taquara).