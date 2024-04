Rio amanheceu com algumas nuvens no céu - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 15/04/2024 09:06 | Atualizado 15/04/2024 11:52

Rio - A Semana vai começar com tempo estável no Rio, sem previsão de chuva para os próximos dois dias. Segundo o Sistema Alerta Rio, entre segunda (15) e terça-feira (16), haverá variação de nebulosidade e os ventos estarão moderados na cidade.



A máxima será de 32°C e a mínima 20°C nesta segunda (15). Mesmo com temperaturas amenas, os cariocas aproveitaram a praia de Copacabana nesta manhã.

Na terça (16), os termômetros devem variar entre 31°C e 23°C.



Frente Fria



O tempo começa a mudar no final do dia de quarta-feira (17), quando uma frente fria deve se aproximar da cidade. A previsão é de aumento gradativo de nebulosidade e chuva fraca a moderada isolada a partir da noite.



Antes da virada no tempo, no entanto, a quarta (17) deve ser o dia mais quente da semana. Durante a manhã e a tarde, os termômetros estarão em elevação e as temperaturas poderão chegar a 36°C. A mínima prevista é de 22°C.



O panorama deve permanecer na quinta-feira (18), com a passagem da frente fria e o posterior transporte de umidade, que deixará o céu nublado, com chuva fraca a moderada a qualquer momento. Já os termômetros vão entrar em declínio, variando entre 29°C e 19°C.



As temperaturas voltam a subir na sexta-feira (19) e podem chegar a 32°C. A mínima será de 18°C. Ainda segundo o Alerta Rio, o céu estará com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva em nenhum ponto da cidade nesse dia.