Após período de luto pela morte de aluno, aulas presenciais na UFRRJ serão retomadas nesta terça-feira (16) - Divulgação

Publicado 15/04/2024 11:27

Rio - As aulas presenciais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense, serão retomadas nesta terça-feira (16). As atividades foram suspensas na última terça (9), um dia depois que um intenso tiroteio entre milicianos matou o estudante Bernardo Paraiso , de 24 anos, e deixou duas crianças, além de uma mulher, feridas. Na ocasião, a instituição decretou três dias de luto.

Em reunião realizada no último sábado (13), a Administração Central decidiu "que, entre 16 e 19 de abril, as aulas deverão ocorrer presencialmente, com o material de apoio disponibilizado aos alunos". Além disso, a Universidade Rural determinou que "deve-se flexibilizar a frequência das aulas ministradas" nesses quatro dias, e que as avaliações marcadas para o mesmo período precisam ser canceladas.

Segundo a instituição, que segue com as aulas presenciais suspensas nesta segunda-feira (15), a equipe da administração "constatou a necessidade de se estabelecer um momento de transição em face à complexidade e delicadeza do cenário".

Em nota, a UFRRJ afirmou que "reconhece plenamente os desafios e as preocupações da comunidade universitária quanto à segurança interna. Nesse sentido, [a universidade] reitera que estão sendo envidados todos os esforços para prover as ações cabíveis".

Aluno morreu durante tiroteio

Bernardo Paraíso, de 24 anos, aluno de Ciências Biológicas da UFRRJ, morreu após ser baleado em um confronto entre criminosos, na última segunda-feira (8). Um bebê de 1 ano e uma menina de 6 anos ficaram feridos por disparos e foram levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN). A mãe das crianças, Rosiane Claudio de Freitas, de 34 anos, também foi atingida.



Segundo a Polícia Militar, na tarde daquela segunda-feira, criminosos iniciaram um tiroteio no centro de Seropédica. Bernardo estava na um supermercado, próximo à faculdade, quando o confronto começou e foi atingido por um dos disparos. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

universitário foi enterrado na manhã da última quarta-feira (10), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana. Amigos e familiares estiveram no velório do jovem para a despedida.

Suspeitos foram presos

Ainda na terça-feira, um dia depois do crime, a Polícia Civil identificou dois homens que participaram do tiroteio. Suspeitos de integrar milícia, Edson Jaci da Silva de Aquino e Cleber Barbosa dos Santos foram detidos com um fuzil, duas pistolas, uma granada, dinheiro e dois veículos roubados.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), que atua para identificar os responsáveis pelos disparos que atingiram as vítimas. A suspeita é de que o tiroteio tenha ocorrido pela disputa de território na região, travada por organizações criminosas.