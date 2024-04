Incêndio em antigo colégio na Penha - Reprodução

Publicado 19/04/2024 11:01 | Atualizado 19/04/2024 15:20

Rio - Após pouco mais de 24h desde o início do incêndio, o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de rescaldo, na tarde desta sexta-feira (19), no antigo colégio na Rua Aimoré , na Penha, Zona Norte do Rio. O local pegou fogo na madrugada de quinta-feira (18).Segundo relatos das redes sociais, as chamas teriam se alastrado para outras residências durante à tarde de quinta, mas a informação não foi confirmada pelos bombeiros. Na manhã desta sexta, os agentes ainda tentavam combater o fogo.Testemunhas ainda disseram que, no local do início do incêndio, após a escola fechar as portas, o dono transformou o empreendimento em um ferro-velho, onde também morava.De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Penha foram acionados às 4h54 de quinta-feira para a ocorrência na Rua Aimoré, 459. Não há registro de feridos.