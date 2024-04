Máquinas caça-níqueis são apreendidas em mais uma ação da 'Operação Sossega Leão' - Divulgação / Disque Denúncia

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em mais uma ação da 'Operação Sossega Leão'Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 21/04/2024 10:15 | Atualizado 21/04/2024 13:29

Rio - Em mais uma fase da "Operação Sossega Leão", policiais militares de diversos batalhões interditaram, entre sexta-feira (12) e sábado (20), seis bingos clandestinos e apreenderam 21 máquinas caça-níqueis em diferentes locais do estado do Rio.

Segundo informações do Disque Denúncia, os bingos funcionavam no interior de estabelecimentos comerciais. Os responsáveis pelos locais foram conduzidos para as delegacias de cada região e autuados no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, que prevê pena de três meses a um ano de prisão, além de pagamento de multa de R$ 2 mil a R$ 200 mil, para quem estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível às pessoas. Eles foram ouvidos pelos policiais e depois liberados.



A "Operação Sossega Leão", iniciada em abril 2023, tem como objetivo coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos em todo o estado. Em dezembro de 2023, 11 bingos clandestinos foram interditados e 27 aparelhos do tipo caça-níquel apreendidos. No ano passado, mais de 1.700 máquinas foram confiscadas em mais de 190 ações relacionadas a operação.

Confira os locais das apreensões:

Guaratiba - Seis máquinas caça-níqueis foram apreendidas por policiais do 27º BPM (Santa Cruz) em um bingo clandestino na Praça Antônio Goulart.

Olaria - Agentes do 16º BPM (Olaria) apreenderam três máquinas caça-níqueis em um estabelecimento na Rua Doutor Alfredo Barcelos.

Seropédica - Ao todo, quatro máquinas caça-níqueis foram apreendidas por policiais do 24º BPM (Queimados) na Rua Niterói, em Campo Lindo.

Valença - Policiais do 10º BPM (Barra do Piraí) apreenderam quatro máquinas caça-níqueis em um estabelecimento na Rua Doutor Souza Nunes.

São João de Meriti - Duas máquinas caça-níqueis foram apreendidas por agentes do 21º BPM (São João de Meriti) em um bingo na Rua Angélica 12, Fonte Carioca.

Magé - Policiais do 34º BPM (Magé) apreenderam duas máquinas caça-níqueis em um estabelecimento em Vila Carvalho, na Rua Fortaleza, lote 20, quadra 22.

Para denunciar o funcionamento de bingos clandestinos, basta procurar a central de atendimento do Disque Denúncia no (021) 2253-1177 ou (021) 0300-253-1177, além do WhatsApp (021) 2253-1177 ou através do aplicativo "Disque Denúncia RJ". O programa garante anonimato.