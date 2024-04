Equipes do Corpo de Bombeiros buscam por Wagno dos Santos - Renan Areias / Agência O Dia

Equipes do Corpo de Bombeiros buscam por Wagno dos SantosRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/04/2024 08:50

Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta terça-feira (23), o quarto dia de buscas pelo entregador Wagno dos Santos, de 30 anos, que desapareceu após um acidente com moto aquática na Praia da Barra da Tijuca, na altura do Quebra-Mar. A operação, que segue ininterruptamente sem previsão de término, conta com cerca de 30 militares incluindo guarda-vidas e mergulhadores, com apoio de embarcações, helicópteros e drones da corporação.

Ao DIA, a Marinha do Brasil informou que equipes de Busca e Salvamento da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) realiza buscas no mar, dentro e fora do Canal, e por terra, com equipes de busca visual a partir de pontos estratégicos de observação na área da Joatinga. O trabalho é feito em coordenação com o Corpo de Bombeiros.

fotogaleria

Ainda segunda-feira (22), um familiar de Wagno afirmou ao DIA que ele foi imprudente, mas cobrou que deveria haver uma fiscalização para impedir atividades de risco no mar agitado como estava no sábado (20). De acordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), a Marinha tem a responsabilidade de garantir a segurança da navegação, a proteção da vida humana no mar e a prevenção da poluição ambiental.

Em nota, a corporação alegou que, diariamente, "equipes de inspeção naval realizam ações de fiscalização do tráfego aquaviário e de orientação aos condutores na região onde ocorreu o acidente, incluindo a avaliação de riscos com base nas condições de mar e de vento, visando fortalecer a mentalidade de segurança na navegação e prevenção de acidentes".

A Marinha ainda destacou que as motos aquáticas geralmente são impulsionadas por jatos d'água e possuem grande capacidade de aceleração. Com isso, diferentes modelos variam em termos de equilíbrio e exigem habilidades específicas dos condutores. "A manobrabilidade dessas embarcações é influenciada por fatores ambientais, condições meteorológicas e, principalmente, pela habilidade do condutor com o equipamento", explicou.

"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de auxílio), (21) 2104-5480 e (21) 97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para outros assuntos, inclusive denúncias)", concluiu a corporação.

Wagno, que completa 31 anos na sexta-feira (26), comprou a moto aquática há cerca de um mês, mas já havia publicado diversos fotos na direção de veículos do mesmo tipo desde 2022. No sábado (20), o sistema Alerta Rio apontou que o mar estaria de ressaca, com expectativa de maré alta durante todo o dia. Além disso, indicou que as ondas passariam de 1,2 metros, podendo chegar a 3 metros em alguns pontos do município. O Corpo de Bombeiros colocou bandeiras vermelhas na faixa de areia para alertar banhistas sobre o alto risco de afogamento e incidentes.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Wagno pilotando em alta velocidade na direção das ondas , momento em que o veículo vira de ponta cabeça e ele desaparece. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Familiares e amigos do entregador, que tem um filho de 6 anos, usaram as redes sociais para lamentar o desaparecimento. Nívia Almeida, prima e madrinha de Wagno, publicou um texto em tom de despedida

"Eu vou te amar para sempre, com o amor de mãe que há no meu coração, vou sentir falta das suas palhaçadas, das suas piadas, das suas declarações de amor no meu aniversário, mas vou seguir te amando e confiando que você está amparado, guiado e protegido. Tenho tanto amor no meu coração que amarei também o fruto seu, com carinho, por mim e por você, para te fazer feliz. Até logo, meu bebê", escreveu.

Lucas dos Santos Silva, irmão de Wagno, tem acompanhado de perto as buscas no Quebra-Mar. Abalado, ele preferiu não falar com a imprensa.

Em nota, o Corpo de Bombeiros divulgou normas de prevenção a acidentes com motos aquáticas. São elas:

- O condutor deve estar devidamente habilitado;

- ⁠Todos os tripulantes devem usar coletes salva-vidas;

- ⁠O condutor deve evitar a navegação em dias de mar mexido e ondas grandes;

- ⁠Nunca conduzir embarcações após a ingestão de bebidas alcoólicas;

- O condutor deve respeitar sempre os limites de velocidade e a distância dos banhistas e de outras embarcações;

- ⁠O responsável pela embarcação deve realizar as manutenções preventivas e corretivas periódicas.