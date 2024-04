Yuri escorregou da Pedra do Arpoador - Reprodução

Yuri escorregou da Pedra do ArpoadorReprodução

Publicado 23/04/2024 09:40

Rio - O enterro de Yuri Pereira Queiroz, de 23 anos, que morreu afogado após escorregar da pedra do Arpoador, na Zona Sul do Rio, está marcado para às 13h desta terça-feira (23) no Cemitério Municipal de Nilópolis, na Baixada.

O jovem desapareceu após cair no mar no último domingo (21) e teve o corpo encontrado pelos bombeiros na manhã de segunda-feira (22), próximo à Praia do Diabo, ao lado da Praia do Arpoador. No fim de semana, a Marinha emitiu um alerta de ressaca e as ondas chegaram até 3 metros.Para prestar as últimas homenagens, familiares providenciaram um ônibus para levar amigos e parentes até o sepultamento de Yuri. Segundo o irmão mais velho, Luan Pereira Queiroz, o jovem trabalhava em uma fábrica em Costa Barros. Antes, ao completar 18 anos, ele se alistou no Exército e ficou três anos na Brigada de Infantaria Paraquedista."O Yuri era muito parecido com um avô nosso que também é falecido. A gente fazia tudo para que ele não fizesse escolhas erradas como muitos jovens. E o legado que ele deixou foi de um jovem trabalhador, divertido, cheio de sonhos e objetivos", finalizou Luan.O jovem deixa uma irmã mais mais nova, de 15 anos, e pais idosos.