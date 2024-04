Duas pistolas foram apreendidas na ação - Divulgação

Publicado 24/04/2024 06:20 | Atualizado 24/04/2024 07:17

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (24), cinco traficantes na comunidade Alto Lino, em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, agentes do 20ºBPM (Mesquita) tomaram conhecimento de uma movimentação atípica de sujeitos na região, com um possível ponto de venda de drogas.

Em seguida, os policiais foram até o local e ao avistar as equipes, cerca de 15 homens fugiram. No entanto, durante buscas na comunidade, cinco deles foram presos.

Com eles, foram apreendidas duas pistolas, um rádio comunicador, celulares e grande quantidade de drogas. A ocorrência foi encaminhada à 58ª DP (Posse).