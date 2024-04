Agentes do 3º BPM (Méier) atuam no Morro do Urubu desde as primeiras horas da manhã - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 08:03

Rio - O Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte, é alvo de uma operação da Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a PM, a ação visa combater o roubo de veículos na região e prender criminosos envolvidos em disputas territoriais.

Segundo a corporação, policiais do 3º BPM (Méier) ocupam as principais vias das comunidades e contam com apoio de blindados. Ainda de acordo com a PM, até o momento, não há registros de prisões ou apreensões.

Através das redes sociais, moradores da comunidade relataram intenso tiroteio nos últimos dias. De acordo com eles, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam no Complexo da Serrinha, em Madureira, teriam tentando invadir o Morro do Urubu, atualmente dominado pelo Comando Vermelho (CV). "Muito tiro, muito mesmo. Parece guerra. Vários calibres diferentes. Mas não é só no Urubu não, tá tendo barulho de disparo mais distante", escreveu um.