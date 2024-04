Cerca de 600 kg de maconha foram apreendidas em uma abordagem na rodovia, na altura de Duque de Caxias - Divulgação / PRF

Publicado 24/04/2024 11:13

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (24), cerca de 600 kg de maconha durante uma abordagem na Rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a PRF, o motorista do caminhão foi preso em flagrante.

Por volta das 4h30, os policiais abordaram o veículo e encontraram a droga dentro de latas de tinta. Ao ser questionado, o motorista acabou confessando que receberia dinheiro pelo transporte entre Manaus, no Amazonas, e a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.



No veículo, os policiais também encontraram cinco fuzis, duas pistolas e 10 carregadores. De acordo com a PRF, os tabletes de maconha estavam marcados com bandeiras de três países diferentes.

O motorista do caminhão, que não teve a identidade revelada, foi levado para a delegacia e ficará à disposição da Justiça.