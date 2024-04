Durante ação, PMs apreenderam drogas, arma e celular - Reprodução / PM

Publicado 24/04/2024 11:00

Rio - Um homem morreu durante uma operação na comunidade do Serrão, no Complexo do Fonseca, em Niterói, nesta quarta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, durante a ação, um grupo de criminosos armados atiraram contra agentes do 12°BPM (Niterói), começando um confronto na região.

Após os disparos, o suspeito, ainda não identificado, foi encontrado morto e os agentes apreenderam um fuzil, farta quantidade de drogas, um rádio transmissor e um celular. A operação segue em andamento.

Nesta quarta-feira (24) a PM realiza uma operação no Complexo do Fonseca visando evitar a movimentação de criminosos envolvidos em disputa territorial, além de coibir os roubos de veículos na região.