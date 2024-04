Jóquei Maikon Mesquita, de 21 anos, sofreu um acidente durante uma corrida no Hipódromo da Gávea - Reprodução

Jóquei Maikon Mesquita, de 21 anos, sofreu um acidente durante uma corrida no Hipódromo da Gávea Reprodução

Rio - O jóquei Maikon Mesquita, de 21 anos, que sofreu uma grave queda durante uma corrida no Hipódromo da Gávea, na Zona Sul, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto. O jovem caiu do cavalo no 2º páreo da noite de segunda-feira (22).

Na ocasião, Maikon chegou a ser socorrido pela equipe médica do Jockey Club Brasileiro (JCB) e levado ao hospital. Procurada nesta quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que "o estado de saúde do paciente ainda é grave".

A transmissão do canal do JCB, da 'TV Turfe', registrou o momento em que jóquei cai do animal. O narrador chegou a dizer que o jovem estava consciente e conversando com os enfermeiros.

Nesta terça-feira (23), por meio de nota, o Jockey Club Brasileiro (JCB) afirmou que Maikon havia passado por uma tomografia e, após o resultado, os médicos iriam decidir sobre a realização de uma cirurgia.