Acidente aconteceu na Rua Cândido BenícioReprodução / Redes sociais

Publicado 24/04/2024 14:42 | Atualizado 24/04/2024 15:31

Rio - Rejane Mesquita, de 46 anos, morreu atropelada por uma moto, na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, Zona Oeste. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O caso aconteceu na noite de domingo (23).



Nas redes sociais, internautas afirmaram que Rejane estava na calçada, tentando atravessar, no momento em que foi atingida por um motociclista, que estaria com outra pessoa no carona. O acompanhante teria fugido após a colisão.



De acordo com os Bombeiros, um homem ficou ferido e socorrido por uma equipe do Samu. Rejane morreu no local. A Secretaria de Estado de Saúde, responsável pelo Samu, informou, no entanto, que "não tem registro de atendimento" no local.

A Polícia Militar foi questionada sobre o acidente, mas informou que não foi acionada.